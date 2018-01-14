صور.. سؤال تعبير إعدادية كفر الشيخ عن تأهل مصر لكأس العالم والانتماء للوطن





كفر الشيخ – محمد سليمان

تناول موضوع التعبير فى امتحان اللغة العربية بالصف الثالث الإعدادى بكفر الشيخ عن تأهل مصر لكأس العالم، ومكانة مصر بين العالم وما يجب فعله تجاه مصرنا ،ولم تتلق غرفة العمليات بتعليم كفر الشيخ أى شكاوى.

وأكد صلاح عثمان، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيح أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أى شكاوى فى امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للصف الثالث الإعدادى ، وأن أسئلة الامتحان جاءت من المنهج المقرر والأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط .

وأضاف وكيل الوزارة ، ل " اليوم السابع "، إنه تفقد مدارس الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية ، ومدرسة البنات الجديدة التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعدد من مدارس إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بتوجيهات اللواء أحمد صالح مدير الأمن تقوم بدور كبير فى تأمين اللجان الامتحانية.

وأكدت علياء وسام أمين، الطالبة بلجنة الإعدادية بنات ببيلا، على سهولة امتحان اللغة العربية،خاصة أسئلة التعبير والتى تناولت موضوعات عن الولاء والانتماء وحب الوطن، وتأهل مصر لكأس العالم، مشيرة إلى أن هذه الموضوعات من الإحداث الجارية والتى يسهل الكتابة فيها، متمنية أن تسير باقى الامتحانات على نفس المنوال من السهولة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الإعدادية فى الصف الدراسى الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، 48 ألفًا و500 طالبًا وطالبة،موزعين على 299 لجنة فى 13 إدارة تعليمية،بالإضافة إلى لجان الإعدادى المهنى التى يؤدى بها الامتحانات 1045 طالبًا وطالبه والإعدادية للصم وضعاف السمع، والإعدادية للمدمجين بالتعليم العام، وإعدادية النور للمكفوفين.



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اللجان



جانب من تفقد وكيل الوزارة اللجان



وكيل الوزارة يتابع اجابات الطلاب