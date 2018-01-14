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صور .. رئيس جامعة المنوفية ونائباه في جولة تفقدية للامتحانات

الأحد، 14 يناير 2018 03:18 م
صور .. رئيس جامعة المنوفية ونائباه في جولة تفقدية للامتحانات رئيس الجامعة يطمئن على الامتحانات


المنوفية - محمود شاكر
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أجرى الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، جولة تفقدية بكليتى العلوم والآداب، بأقسامهما المختلفة، وذلك للاطمئنان علي حسن سير امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتأكد من إجراء الأمتحانات في جو مناسب للطلاب.

رافق رئيس الجامعة نائباه الدكتور عادل مبارك لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عميدي الكلية الدكتور أسامة مدني والدكتور محمد توفيق .  

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة تحديد مواعيد للانتهاء من عمل الكنترولات وإعلان النتائج وخاصة نتائج الدراسات العليا، وإطمأن على تطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الإمتحانات وتوفير الخدمات الطبية والخدمية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة المتابعة الكاملة لجميع اللجان وعدم السماح بأى حالات غش والتعامل الفورى مع أى حالات للغش بالتحرير للمحاضر وتوفير الجو النفسى الامن للطلاب حتى يتمكنوا من تحقيق أعلى التقديرات.

رئيس الجامعة يطمئن على الامتحانات
رئيس الجامعة يطمئن على الامتحانات

 

صورة جماعية
صورة جماعية

 

متابعات رئيس الجامعة
متابعات رئيس الجامعة

 


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