video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور..تعزيزات أمنية بمحيط مستشفى التأمين ببنها قبل افتتاح السيسي لها بساعات

الأحد، 14 يناير 2018 11:07 م
صور..تعزيزات أمنية بمحيط مستشفى التأمين ببنها قبل افتتاح السيسي لها بساعات


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

شهد شارع التأمين الصحى بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تعزيزات أمنية مكثفة وغلق الشارع من الاتجاهين ووضع حواجز وقوات من الشرطة ومنع مرور السيارات فى الشارع، كما نشطت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات المنطقة بالكامل استعداد  لافتتاح المبنى الجديد بالتآمين الصحى، كما شهد الشارع عملية تجميل كاملة حيث تم وضع مواد تجميل على الأسفلت ودهان الأرصفة بالألوان المختلفة وتزين المبنى بالزهور.

تشديدات أمنيه قبل افتتاح مستشفى التأمين الصحى ببنها
تشديدات أمنيه قبل افتتاح مستشفى التأمين الصحى ببنها

ومن جانبه أكد اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، لـ"اليوم السابع" أنه متواجد فى شارع التأمين الصحى حتى الانتهاء من جميع التجهيزات فى الشارع والتى سوف تستمر حتى صباح غدا الاثنين لتكون جاهزة لاستقبال المشاركين فى افتتاح التأمين الصحى ولن يغادر المكان قبل الانتهاء من جميع التجهيزات.

تعزيزات أمنيه بمحيط مستشفى التأمين الصحى ببنها
تعزيزات أمنيه بمحيط مستشفى التأمين الصحى ببنها

وأضاف درويش أنه تم دهان الأسفلت بمادة "انتى فويل" وهى مادة لاصقة سمراء والتى تعمل عازل وتعيد للاسفلت لونه الاسود الزاهى كما لو أنه حديث الرصف، بالاضافة إلى إضافة القوى والصلابة للأرض، كما يتم دهان الأرصفة باللون الأصفر والأسود لتعطى لمسة جمال فى المنطقة.

قوات الأمن تحيط بمستشفى التأمين الصحى ببنها
قوات الأمن تحيط بمستشفى التأمين الصحى ببنها

جاء ذلك فى وجود الرائد عمر حرب مدير التراخيص بالمرور وعدد من ضباط المرور والأمن المركزي، ونجوى العشيرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وعلى أمام نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس محمد شوقى مدير إدارة الطرق بمجلس المدينة وعدد كبير من العمال الذين يقومون بالتجهيزات.

كردوان أمنى بمحيط مستشفى التأمين الصحى ببنها
كردوان أمنى بمحيط مستشفى التأمين الصحى ببنها

والجدير بالذكر أن مستشفى التامين الصحى بمدينه بنها مكونه من أرضى و7 أدوار علوى وتبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه وقد تم البدء فى الانشاء عام  2002 وتشتمل المستشفى على 25 سرير للعناية المركزة وعدد 8 غرف عمليات وعدد 12 حضانة أطفال وعدد 330 سرير على مستوى جميع الاقسام بالمستشفى (98 قسم تخصصى).

 

وتحتوى المستشفى على قسم الاستقبال والذى يحتوى على 24 سرير وعناية مركزة وملاحظة طبية وترياج طوارئ وانعاش رئوى .

 

ويشتمل قسم الغسيل الكلوى على عدد 18 جهاز غسيل كلوى وأيضا قسم الأشعة وبنك الدم بالإضافة إلى المطبخ كما تحتوى أيضا مفرمة للنفايات الخطرة التى تعمل بتقنية فرم النفايات وتحويلها من خطرة إلى آمنة.

الامن يحيط بمستشفى التأمين الصحى قبل افتتتاحها
الامن يحيط بمستشفى التأمين الصحى قبل افتتتاحها

ويوجد بالمستشفى 8 غرف عمليات المجهزة باحدث الأجهزة الطبية وقسم التعقيم وقسم عمليات النساء والولادة وقسم المناظير والعناية المركزة وأيضا قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثى الولادة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بالمحافظة

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة