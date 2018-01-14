صور..تعزيزات أمنية بمحيط مستشفى التأمين ببنها قبل افتتاح السيسي لها بساعات

القليوبية نيفين طه

شهد شارع التأمين الصحى بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تعزيزات أمنية مكثفة وغلق الشارع من الاتجاهين ووضع حواجز وقوات من الشرطة ومنع مرور السيارات فى الشارع، كما نشطت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات المنطقة بالكامل استعداد لافتتاح المبنى الجديد بالتآمين الصحى، كما شهد الشارع عملية تجميل كاملة حيث تم وضع مواد تجميل على الأسفلت ودهان الأرصفة بالألوان المختلفة وتزين المبنى بالزهور.



تشديدات أمنيه قبل افتتاح مستشفى التأمين الصحى ببنها

ومن جانبه أكد اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، لـ"اليوم السابع" أنه متواجد فى شارع التأمين الصحى حتى الانتهاء من جميع التجهيزات فى الشارع والتى سوف تستمر حتى صباح غدا الاثنين لتكون جاهزة لاستقبال المشاركين فى افتتاح التأمين الصحى ولن يغادر المكان قبل الانتهاء من جميع التجهيزات.



تعزيزات أمنيه بمحيط مستشفى التأمين الصحى ببنها

وأضاف درويش أنه تم دهان الأسفلت بمادة "انتى فويل" وهى مادة لاصقة سمراء والتى تعمل عازل وتعيد للاسفلت لونه الاسود الزاهى كما لو أنه حديث الرصف، بالاضافة إلى إضافة القوى والصلابة للأرض، كما يتم دهان الأرصفة باللون الأصفر والأسود لتعطى لمسة جمال فى المنطقة.



قوات الأمن تحيط بمستشفى التأمين الصحى ببنها

جاء ذلك فى وجود الرائد عمر حرب مدير التراخيص بالمرور وعدد من ضباط المرور والأمن المركزي، ونجوى العشيرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وعلى أمام نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس محمد شوقى مدير إدارة الطرق بمجلس المدينة وعدد كبير من العمال الذين يقومون بالتجهيزات.



كردوان أمنى بمحيط مستشفى التأمين الصحى ببنها

والجدير بالذكر أن مستشفى التامين الصحى بمدينه بنها مكونه من أرضى و7 أدوار علوى وتبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه وقد تم البدء فى الانشاء عام 2002 وتشتمل المستشفى على 25 سرير للعناية المركزة وعدد 8 غرف عمليات وعدد 12 حضانة أطفال وعدد 330 سرير على مستوى جميع الاقسام بالمستشفى (98 قسم تخصصى).

وتحتوى المستشفى على قسم الاستقبال والذى يحتوى على 24 سرير وعناية مركزة وملاحظة طبية وترياج طوارئ وانعاش رئوى .

ويشتمل قسم الغسيل الكلوى على عدد 18 جهاز غسيل كلوى وأيضا قسم الأشعة وبنك الدم بالإضافة إلى المطبخ كما تحتوى أيضا مفرمة للنفايات الخطرة التى تعمل بتقنية فرم النفايات وتحويلها من خطرة إلى آمنة.



الامن يحيط بمستشفى التأمين الصحى قبل افتتتاحها

ويوجد بالمستشفى 8 غرف عمليات المجهزة باحدث الأجهزة الطبية وقسم التعقيم وقسم عمليات النساء والولادة وقسم المناظير والعناية المركزة وأيضا قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثى الولادة