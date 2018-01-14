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صور.. تظاهرات فى تركيا احتجاجا على قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ

الأحد، 14 يناير 2018 07:21 م
صور.. تظاهرات فى تركيا احتجاجا على قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ تظاهرات فى تركيا


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر عشرات الأتراك، اليوم الأحد احتجاجا على تمديد حالة الطوارئ التى فرضتها الحكومة بعد تحركات الجيش.

وأعلن وزير الداخلية التركى سليمان سويلو أن قوات الأمن اعتقلت 48 ألفا و300 شخص العام الماضى للاشتباه فى علاقتهم بحركة (فيتو) التابعة للمعارض فتح الله جولن.

متظاهرون فى تركيا ضد تمديد حالة الطوارئ
متظاهرون فى تركيا ضد تمديد حالة الطوارئ

 

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية لسويلو قوله إن "هذه الأرقام لا تعكس بما فيه الكفاية خطورة هذه القضية".

واتهم النظام التركى، أنصار جولن (المقيم فى الولايات المتحدة) بالوقوف خلف محاولة انقلاب وقعت فى 16 يوليو 2016، وهو الاتهام الذى نفاه جولن.

يذكر أن، قال بكر بوزداج، نائب رئيس الوزراء التركى، الاثنين الماضى، إن تركيا ستمدد حالة الطوارئ التى فرضت بعد محاولة تحركات الجيش، فى يوليو 2016، لمدة 3 أشهر أخرى.

وقال بوزداج، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، للصحفيين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن مجلس الأمن القومى التركى سيناقش تمديد حالة الطوارئ فى اجتماعه المقبل، وأضاف أن مجلس الوزراء سيصادق لاحقا على هذا الإجراء.

احتجاجات فى تركيا
احتجاجات فى تركيا

 

تظاهرات فى تركيا
تظاهرات فى تركيا

 

قوات الأمن تراقب المظاهرات
قوات الأمن تراقب المظاهرات

 

مظاهرات ضد تمديد حالة الطوارئ
مظاهرات ضد تمديد حالة الطوارئ

 


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