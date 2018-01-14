صور.. انطلاق مهرجان تنقية الروح والجسد فى اليابان

صور.. انطلاق مهرجان تنقية الروح والجسد فى اليابانالأحد، 14 يناير 2018 06:15 م
مهرجان تطهير الأرواح والأجساد فى اليابان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شارك نحو 100 شخص، اليوم الأحد فى مهرجان تطهير الأرواح والأجساد والتأمل بصحة جيدة فى اليابان.
وووفقاً لتقاليد المهرجان فإن المشاركين يلبسون ملابس يابانية بيضاء تستر الجزء السفلى ولا تتجاوز الركبة بمساعدة أقرانهم فى المهرجان، لينزلوا بعدها إلى ينابيع المياه الباردة ويجلسون القرفصاء تحت المياة، ثم يقومون بعناق الألواح الثلجية الباردة، اعتقادا منهم على أن هذا العناق يؤدى إلى تنقية الروح والجسد، وجعل العام الجديد هو عام سعيد.
النزول فى المياة الباردة
جانب من المهرجان
طفل فى المياة الباردة
مشاركة اليابانيون فى المهرجان
مهرجان تطهير الأرواح والأجساد فى اليابان
مهرجان تطهير الأرواح
يابانى يعانق أحد الألواح الثلجية
يابانيون يضشاركون فى المهرجان
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