صور.. انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة

صور.. انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرةالأحد، 14 يناير 2018 02:02 ص
مهرجان الأقنعة فى بلغاريا
كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
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شارك المئات من البلغاريين بقرية دراغشيفو فى مهرجان كوكيرى وهو كرنفال يرتدى فيه السكان الأقنعة الملونة الزاهية والأزياء التى تمثل بداية الربيع.
وارتدى البلغاريون المشاركون فى المهرجان، أقنعة متعددة الألوان ومغطاة بالخرز، كما وضعوا أجراس حول أجسادهم بزعم أنها تُبعد عنهم الأرواح الشريرة والمرض.
وأشعل البعض النيران خلال مشاركتهم فى الاحتفالات، فيما رقص آخرون حول النيران المشتعلة احتفالا بمهرجان كوكيرى.
اشعال النيران فى المهرجان
الرقص حول النيران فى المهرجان
انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة
بلغاريون فى المهرجان
جانب من اشعال النيران فى المهرجان
جانب من انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة
مشاركة البلغاريون فى المهرجان
مشاركون فى المهرجان
مهرجان كوكيرى
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