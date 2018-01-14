video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 06:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة

الأحد، 14 يناير 2018 02:02 ص
صور.. انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة مهرجان الأقنعة فى بلغاريا


كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
إضافة تعليق

شارك المئات من البلغاريين بقرية دراغشيفو فى مهرجان كوكيرى وهو كرنفال يرتدى فيه السكان الأقنعة الملونة الزاهية والأزياء التى تمثل بداية الربيع.

وارتدى البلغاريون المشاركون فى المهرجان، أقنعة متعددة الألوان ومغطاة بالخرز، كما وضعوا أجراس حول أجسادهم بزعم أنها تُبعد  عنهم الأرواح الشريرة والمرض.

وأشعل البعض النيران خلال مشاركتهم فى الاحتفالات، فيما رقص آخرون حول النيران المشتعلة احتفالا بمهرجان كوكيرى.

 

اشعال النيران فى المهرجان
اشعال النيران فى المهرجان

 

الرقص حول النيران فى المهرجان
الرقص حول النيران فى المهرجان

 

انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة
انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة

 

بلغاريون فى المهرجان
بلغاريون فى المهرجان

 

جانب من اشعال النيران فى المهرجان
جانب من اشعال النيران فى المهرجان

 

جانب من انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة
جانب من انطلاق مهرجان الأقنعة فى بلغاريا لطرد الأرواح الشريرة

 

مشاركة البلغاريون فى المهرجان
مشاركة البلغاريون فى المهرجان

 

مشاركون فى المهرجان
مشاركون فى المهرجان

 

مهرجان كوكيرى
مهرجان كوكيرى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق مهرجان صيد الأسماك فى بحيرة جورومارى بالهند

صور.. مهرجان بودابست للسيرك الدولى يبهر الجمهور فى المجر

بلغاريا

اخبار بلغاريا

بلغاريا اليوم

اخبار العالم

مهرجان الاقنعة



لا تفوتك
وزير التعليم: سنعلن تفاصيل الثانوية التراكمية عند اكتمال العمل وموافقة الجهات

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل الثانوية التراكمية عند اكتمال العمل وموافقة الجهات

شقيق أبو تريكة يوضح حقيقة منع والدته من السفر للعلاج فى قطر: كفاية شائعات

شقيق أبو تريكة يوضح حقيقة منع والدته من السفر للعلاج فى قطر: كفاية شائعات

قبل ساعات من التعديل الوزارى.. "النواب" يقيمون الوزراء فى "آخر النهار": شريف إسماعيل باقٍ فى منصبه.. و9 وزراء فى مهب الريح.. القاضى رجل تكنوقراط والجارحى وزير ممتاز.. السياحة والثقافة على رأس الوزارات الفاشلة

قبل ساعات من التعديل الوزارى.. "النواب" يقيمون الوزراء فى "آخر النهار": شريف إسماعيل باقٍ فى منصبه.. و9 وزراء فى مهب الريح.. القاضى رجل تكنوقراط والجارحى وزير ممتاز.. السياحة والثقافة على رأس الوزارات الفاشلة

اسأل الرئيس.. المصريون يوجهون أسئلتهم لـ"السيسى" لليوم الرابع على التوالى.. هل يأتى اليوم ونرى رئيس وزراء مصر امرأة؟.. لماذا لم نتجه للمحاكم الدولية بخصوص سد النهضة؟.. وهل نطلق مشاريع جديدة للوجه القبلى؟

اسأل الرئيس.. المصريون يوجهون أسئلتهم لـ"السيسى" لليوم الرابع على التوالى.. هل يأتى اليوم ونرى رئيس وزراء مصر امرأة؟.. لماذا لم نتجه للمحاكم الدولية بخصوص سد النهضة؟.. وهل نطلق مشاريع جديدة للوجه القبلى؟

أفضل أجهزة لاب توب مخصصة للألعاب ظهرت خلال CES 2018

أفضل أجهزة لاب توب مخصصة للألعاب ظهرت خلال CES 2018

فيديو.. مدافع وستهام يتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة هيدرسفيلد

فيديو.. مدافع وستهام يتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة هيدرسفيلد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة