صور.. الأقصر تتزين بـ750 جدارية ولافتة لاستقبال 3 آلاف مشارك بماراثون زايد





الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد أبو القاسم هاشم المدير الإقليمى لشركة برزنتيشن المنظمة لماراثون زايد الخيرى، الذى ينطلق بمدينة الأقصر يوم الجمعة المقبل، تفاصيل الدورة الرابعة للماراثون على أرض مصر، حيث أشار إلى أن لجنة عليا تشرف على استعدادات الماراثون برئاسة محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، وأنه من المنتظر أن يشارك بالماراثون ثلاثة آلاف متسابق من المصريين والعرب والأجانب.

وأكد أبو القاسم، أن الأقصر تزينت بـ750 جدارية ولافتة، استعداداً لاستقبال المشاركين بماراثون زايد الخيرى، فى نسخته الرابعة على أرض مصر، والتى تنطلق سباقاته يوم الجمعة المقبل، الموافق لـ 19 من شهر يناير الجارى، ويتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأوضح المدير الإقليمى للشركة، أنه تم العمل فى رفع كفاءة الشوارع والميادين، وتركيب جدارية هى الأضخم فى صعيد مصر، ويصل حجمها إلى 600 متر مربع، وإعداد كافة التجهيزات الفنية بطول خط سير الماراثون، الذى يجرى وسط المعابد الفرعونية بالمدينة.

يذكر أنه من المنتظر أن يتقدم المشاركون بالماراثون، المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى، ووزراء الهجرة والتضامن الإجتماعى والسياحة والآثار، والسفير جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعدد من الفنانين والمشاهير والمسئولين فى كل من مصر والإمارات.



الأقصر تتزين بـ750 جدارية ولافتة لإستقبال 3 آلاف متسابق بماراثون زايد الخيري



جانب من تركيب لافتات ماراثون زايد الخيرى بالاقصر



لافتات وجداريات الماراثون تنتشر فى الاقصر



الاعلان الرئيس لماراثون زايد الخيرى بالاقصر