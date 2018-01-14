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الأحد، 14 يناير 2018 07:18 ص
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية فى كاليفورنيا إلى 19 قتيلا

الأحد، 14 يناير 2018 05:01 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية فى كاليفورنيا إلى 19 قتيلا قوات الإنقاذ فى كاليفورنيا


(رويترز)
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ارتفع عدد قتلى الانهيارات الطينية التى دمرت أجزاء من مقاطعة سانتا باربره فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 19 شخصا، وسط تدفق لأطقم الطوارئ للبحث عن خمسة ما زالوا فى عداد المفقودين.

وقال بيل براون رئيس شرطة سانتا باربره إن مفقودا عثر عليه على قيد الحياة، لكن احتمالات العثور على ناجين تتضاءل سريعا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى "فى حين يبقى احتمال وجود أى شخص على قيد الحياة أقل مع مرور كل ساعة لكن يبقى الأمل".

وذكر براون أن عدد القتلى بلغ 19 بعد العثور على جثة مورجان كورى (25 عاما). وكانت السلطات عثرت فى السابق على جثة شقيقتها سوير (12 عاما).

وقعت الكارثة يوم الثلاثاء عندما غمرت أمطار غزيرة المنطقة قرب مونتيسيتو شمالى مدينة لوس انجليس.

وانهارت تلال مشبعة بالمياه مما أدى إلى سقوط سيل من الأوحال والمياه الغزيرة والأشجار المقتلعة من جذورها والصخور على الوادى وتسبب فيما وصفته الشرطة "بإصابات فظيعة" لضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و89 عاما.

البحث عن مفقودين فى ولاية كاليفورنيا
البحث عن مفقودين فى ولاية كاليفورنيا

 

البحث مستمر للحصول على مفقودين بعد مقتل 19 شخصا
البحث مستمر للحصول على مفقودين بعد مقتل 19 شخصا

 

طين ووحل فى كاليفورنيا
طين ووحل فى كاليفورنيا

 

فيضانات كاليفورنيا
فيضانات كاليفورنيا

 

قوات الإنقاذ فى كاليفورنيا
قوات الإنقاذ فى كاليفورنيا

 


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