صور.. احتفالات فى بلغراد بمناسبة السنة الأرثوذكسية الجديدة





كتب محمد سعودى – تصوير (أ ف ب)

شهدت عاصمة صربيا "بلغراد"، اليوم الأحد، احتفالات بمناسبة السنة الأرثوذكسية الجديدة التى يحتفل بها فى أوائل السنة الجديدة وفقا للتقويم اليوليانى.

وأطلق المواطنون فى بلغراد، الألعاب النارية فوق كنيسة سانت سافا فى عاصمة صربيا، للاحتفال بالسنة الأرثوذكسية الجديدة التى تبدأ اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتبدأ رأس السنة الميلادية فى العديد من دول العالم فى أول يناير، إلا أن هناك بلدانا لا تزال تحتفل بـ"السنة الجديدة القديمة" أو ما تعرف بالسنة الأرثوذكسية الجديدة التى تبدأ فى يوم 14 يناير من كل عام كما فى بلغراد، وهو يوم عطلة غير رسمية فى صربيا.

احتفالات بمناسبة السنة الأرثوذكسية الجديدة



احتفالات فى بلغراد بمناسبة السنة الأرثوذكسية الجديدة



الألعاب النارية فوق كنيسة سانت سافا فى عاصمة صربيا



جانب من احتفالات فى بلغراد بمناسبة السنة الأرثوذكسية الجديدة



جانب من الاحتفالات فى بلغراد