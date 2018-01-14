صندوق تحيا مصر: الإعلان عن استكمال المشروعات المتوقفة بأسوان غدا





كتب مدحت وهبة

ينظم صندوق تحيا مصر غدا الإثنين، يوم لأنشطته فى محافظة أسوان بالتزامن مع عيدها القومى، حيث من المقرر الإعلان عن البدء فى استكمال المشروعات العاجلة المتوقفة بمدن ومراكز محافظة أسوان بإجمالى تكلفة 320 مليون جنيه، فى إطار حرص صندوق تحيا مصر على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعظيم دور الصندوق فى المشروعات التنموية ودعم مشروعات الشباب وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر احتياجا.

ومن المنتظر أن يشارك فى احتفالية الصندوق اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان وممثلى صندوق تحيا مصر وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وتتضمن الاحتفالية التى ستقام أمام ديوان عام محافظة أسوان عرضاً لفيلم وثائقى عن أهم وأبرز أنشطة صندوق تحيا مصر كما سيتم بدء المسح الطبى للكشف عن مرضى فيروس سى بجامعة أسوان لعدد (25 ألف) طالب مع توزيع شهادات الشفاء من فيروس سى والإعلان عن الانتهاء من رفع كفاءة 306 منزل فى 8 قرى بمحافظة أسوان بتكلفة 10 مليون جنيه والإعلان عن نتيجة القرعة العلنية لتوزيع سيارات النقل ضمن مشروعات تشغيل الشباب كما سيقوم الصندوق بتوزيع 50 طن من لحوم لـ 15 ألف أسرة فى المناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.