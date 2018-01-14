صحة القليوبية تنهى البرنامج التدريبى للأطباء الجدد

القليوبية - حسن عفيفي

أنهت مديرية الصحة بالقليوبية اليوم الأحد، البرنامج التدريبى لحزمة الخدمات الصحية للأطباء الجدد، الذى بدأ منذ منتصف ديسمبر الماضى، واستمر لمدة 4 أسابيع، برعاية الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، ونجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

وأشار الطباخ خلال بيان اليوم، إلى أن البرنامج التدريبى اشتمل على حزمة من الخدمات الصحية المهمة، وهى" الرعاية الأولية وطب الأسرة، والرعاية المتكاملة لصحة الطفل، والأعمال الوقائية وأعمال مكتب الصحة، ورعاية أطفال السن المدرسى، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنظيم الأسرة، ورعاية الأمومة والطفولة، الإسعافات الأولية، أدلة العمل الإكلينيكية والمهارات الإدارية" وجاءت تلك الخطوة من أجل دعم منظومة الإصلاح الصحى بمنشآت الرعاية الأولية، ورفع كفاءة الأطباء حديثى التخرج، ومقدمى الخدمات الصحية، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، وتمهيدًا لتطبيق النظام الصحى الشامل.



وأوضح الطباخ أنه فى نهاية الحزمة، حصل الأطباء المتواجدين فى الدورة على شهادة بإتمام الدورة، وعدد ساعات النظرى والعملى معتمدة ومختومة بشعار وزارة الصحة.