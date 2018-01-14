"صحة الدقهلية" بشأن وفاة طفل أثناء إجراء عملية لوز: الهيئة الطبية مقصرة

الدقهلية ـ محمد حيزة

اتخذت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، العديد من الإجراءات، حيال واقعة وفاة طفل، أثناء إجرائه جراحة لوز بالدقهلية، حيث تمت مخاطبة إدارة العلاج الحر بالمديرية، والتى أفادت، بأن الطفل سالم محمد جمال المتوفى بمستشفى الروضة، الكائنة بنبروه التابعة لمحافظة الدقهلية، أجرى العملية بالمستشفى وتبين أنه مرخص تحت رقم 132 بتاريخ 5 مايو 2011، حيث حضر والد الطفل إلى مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وتم إطلاعه على الإجراءات ومساندة المديرية له فيما حدث.

وتم المرور على المستشفى وإحضار صورة ملف المريض ومراجعته ، وتم دخول الطفل إلى المستشفى لإجراء عملية استئصال اللوزتين، وتم إجراء العملية بمعرفة الطبيب عبد اللطيف.ا أخصائى أنف وأذن وحجرة بوزارة الصحة، وطبيب التخدير طارق.ع مدرس التخدير بكلية طب المنصورة.



وتبين أن الهيئة الطبية بالمستشفى لم تقم بالرعاية الطبية السليمة، قبل العملية، من كشف التاريخ المرضى والوضع الحالي، ونتائج التحاليل وهناك قصور فى متابعة المريض بالعناية المركزة بعد العملية، وتم إبلاغ النيابة العامة، تحت رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠١٨ وتم تشريح الجثة.

وتم عرض مذكرة على الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، لإصدار قرار غلق تأديبى لعدم قيام الهيئة الطبية، بواجبها نحو المريض من حيث عدم الكشف على الطفل قبل العملية، وعدم إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وكذلك عدم الملاحظة الطبية بعد إجراء العملية الطبية فيما وصفته بالإهمال الطبى.



جدير بالذكر أن من محمد ج. ع 25 عاما، عامل ومقيم قرية “كفر الأبحر” بنبروه، بمحافظة الدقهلية، كان قد تقدم بمحضر شرطة، يفيد بوفاة ابنه سالم 4 سنوات، عقب إجرائه عملية جراحية “استئصال اللوزتين” بمستشفى خاص ببندر نبروه، واتهم إدارة المستشفى بالإهمال الطبى ما تسبب فى وفاته.