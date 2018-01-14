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س و ج.. تعرف على "جيش حسناوات" كوريا الشمالية الغازيات لجارتها الجنوبية

الأحد، 14 يناير 2018 05:05 م
س و ج.. تعرف على "جيش حسناوات" كوريا الشمالية الغازيات لجارتها الجنوبية حسناوات كوريا الشمالية


كتبت شيماء بهجت
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بعد موافقة كوريا الشمالية على إرسال وفد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة فى كوريا الجنوبية، وتحديدا فى بيونج شانج، التى تبعد 80 كيلو مترا جنوب المنطقة منزوعة السلاح، والتى تقسم شبه الجزيرة إلى جزيرتين، ستظهر مشجعات بيونج يانج فى رابع إطلالة لهن فى سول، حيث اختارت حكومة كوريا الشمالية بزعامة كيم جونج أون، عدد من الحسناوات الجميلات، اللاتى يمتلكن صفات خاصة للغاية، لكى يشاركن كمشجعات للرياضيين، المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية. وفى س و ج نستعرض بعض المعلومات عن "جيش حسناوات" زعيم كوريا الشمالية..

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جميلات كوريا الشمالية

س: ما عمر الملتحقين بجيش حسناوات كوريا الشمالية؟

ج: "جيش حسناوات" كوريا الشمالية، شابات، معظمهن فى أواخر سن المراهقة، أو أوائل العشرينيات، ويعتبرن دعاية جذابة كلما تم إرسالهن إلى الجنوب.

س: كم مرة أرسل جيش الحسناوات لكوريا الجنوبية؟

ج: من المقرر أن يكون هذا هو الظهور الرابع لـ "جيش الحسناوات"، فى كوريا الجنوبية.

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حسناوات كوريا الشمالية

س: ما هى معايير اختيار "جيش الحسناوات" ؟

ج: يجب أن يبلغ طولهن أكثر من 163 سنتيمترا، وينتمين لأسر مرموقة"، كما أنه يجب عليهن أن يمتلكن مهارة العزف على الآلات الموسيقية، وأن يكونوا طالبات فى جامعة كيم إيل سونج للنخبة.

س: ما هدف زعيم كوريا الشمالية من وراء "جيش حسناواته" ؟

ج: يهدف كيم جونج أون من وراء "جيش حسناواته"، إلى أن فصل الكوريتين، يجعل مواطنى كوريا الشمالية رمزا للسحر والجمال بالنسبة للجنوبيين.

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زعيم كوريا الشمالية والحسناوات

س: متى شارك جيش الحسناوات أول مرة فى الدورة الآسيوية؟

ج: ظهرت المشجعات للمرة الأولى فى دورة الألعاب الآسيوية عام 2002 فى بوسان، واحتلت هذه المشاركة العناوين الرئيسية عندما وصل ما يقرب من 300 منهن على متن سفينة مرتديات أزياء كورية تقليدية وكن يلوّحن بما يعرف براية الوحدة التى تظهر عليها خريطة لشبه الجزيرة الكورية بأكملها.

س: ما رد فعل سكان بوسان عند وصول المشجعات؟

ج: اصطف المئات من سكان بوسان عند المرفأ لتوجيه التحية لهن، كما رفعت راية الوحدة على منازل كثيرة.

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الحسناوات

ج: من المشجعة الكورية الشمالية التى حققت شعبية فى كوريا الجنوبية ؟

ج: المشجعة الكورية الشمالية السابقة "تشو ميونج – إيه" حققت بفضل جمالها شعبية فى كوريا الجنوبية، وفى 2005، ظهرت فى إعلان تلفزيونى لهاتف من إنتاج شركة "سامسونج" مع نجم البوب الكورى الجنوبى لى هيو-رى.

س: هل زوجة زعيم كوريا الشمالية كانت ضمن جيش الحسناوات؟

ج: كانت رى سول- جو زوجة الزعيم الكورى الشمالى من بين "جيش الحسناوات"،  اللاتى حضرن عام 2005 البطولة الآسيوية لألعاب القوى فى انشيون.

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جميلات كوريا الشمالية

س: متى انفصلت الكوريتان؟

ج: انفصلت الكوريتان بالكامل منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953 من دون أى خطوط هاتفية مباشرة أو روابط بريدية بين البلدين.

س: متى تبدأ دورة الألعاب الشتوية فى كوريا الجنوبية؟

ج: تبدأ دورة الأولمبياد الشتوية فى بيونج تشانج خلال الفترة من 9-25 فبراير عام 2018، ويلى ذلك الأولمبياد الخاص للمعوقين بعد شهر واحد من انتهاء دورة الأولمبياد الشتوية خلال الفترة من 9-18 مارس.


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