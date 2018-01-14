سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش وهيروين فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "السيد.ع.ع" 53 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز التل الكبير، وبحوزته 16 فرش حشيش وزنت حوالى 2.500كيلو جرام وهاتف محمول، والمتهم "جمال.م.ع"34 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبحوزته 20 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 35 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "صوينى.ع.م" 29 عاما حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بدائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته 14 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.س.ع" 30 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز القنطرة شرق، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمناقشة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.