سقوط عاطلين بحوزتهما 39 لفافة هيروين وسلاح نارى فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير القبض على عاطلين بحوزتهما 39 لفافة هيروين وزنت حوالى 200 جرام و سلاح نارى"بندقية خرطوش" فى ابو صوير بالاسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمود على رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه بضبط كل من المتهم "صالح.م.ص"38 عاما و"عبدالكريم.ع.ع"27 عاما عاطلين ومقيمين دائرة مركز التل الكبير حال استقلالهما السيارة رقم 65057 نقل الاسماعيلية وبحوزتهما 39 لفافة من مخدر الهيروين تزن حوالى 200 جرام وسلاح نارى "بندقية خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.