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الأحد، 14 يناير 2018 03:33 م
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سعر اليورو اليوم الأحد 14-1-2018 وارتفاع كبير بالعملة الأوروبية

الأحد، 14 يناير 2018 11:00 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 14-1-2018 وارتفاع كبير بالعملة الأوروبية اليورو الاوروبى - ارشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 14-1-2018، ارتفاعا كبيرا وصل إلى 16 قرشا بسعر الشراء و 40 قرشا بسعر البيع، مسجلا 21.23 جنيه للشراء، 21.63 جنيه للبيع فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، والذى جاء كالتالى.

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.15 جنيه للشراء

21.28 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.23 جنيه للشراء

21.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.22 للشراء

21.62  للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.23  للشراء

21.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

21.23 للشراء

21.63 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.21 للشراء

21.61 للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

تغريم إيرباص 104 ملايين يورو بسبب بيع صواريخ لتايوان فى 1992

 

أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية للصناعات الجوية، أن غرامة قدرها 104 ملايين يورو فرضت عليها فى إطار إجراءات تحكيمية بشأن خلاف يعود إلى 1992 ويتعلق بشراء تايوان صواريخ من قبل مجموعة "ماترا" التى أصبحت جزءا منها.

 

وفى قضية أخرى بدأت المجموعة الأوروبية مناقشات مع نيابة ميونيخ على أمل إغلاق تحقيق فتح فى ألمانيا بشأن شبهات بالفساد فى صفقة لبيع النمسا طائرات حربية "يوروفايتر".

 

 

 

 

 

 

 

 


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