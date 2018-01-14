سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-1-2018 وثبات العملة السعودية





كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 14-1-2018، عند سعر إغلاق تعاملات الخميس الماضى، أخر تعاملات الأسبوع المصرفية، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى جاء كالتالى..

الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

رويترز: الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات السعودية

قال مسؤول سعودى رفيع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذى جرى توقيفه قبل شهرين فى حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية إن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعى العام عليه.