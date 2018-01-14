سعر الدولار اليوم الأحد 14-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد





كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الدولار استقراره امام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-1-2018، بمختلف البنوك، مسجلا 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

وفيما يلى اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك:



الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع



دولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

"الإحصاء" يكشف: 3.2 مليار دولار ارتفاعا فى الصادرات المصرية خلال 10 أشهر

بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المنتهى، الفترة من "يناير – أكتوبر 2017"، نحو 21.1 مليار دولار، مقابل 17.856 مليار دولار حجم الصادرات خلال الفترة المماثلة من العام السابق له "يناير – أكتوبر 2016"، بارتفاع 3.236 مليار دولار.

ووفقا لأحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017، بلغت قيمة الصادرات البترولية 1.969 مليار دولار، مقابل 1.609 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بارتفاع بلغت قيمته 0.36 مليار دولار.