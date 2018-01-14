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الأحد، 14 يناير 2018 06:35 م
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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب أفغانستان

الأحد، 14 يناير 2018 04:22 م
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب أفغانستان ريختر


أ ش أ
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر مناطق فى أفغانستان اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن الزلزال وقع نحو الساعة الواحدة و49 دقيقة (بتوقيت أفغانستان).

ويقع مركز الزلزال فى مقاطعة (جورام) بولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان، وشعر به سكان العاصمة الأفعانية، كابول، ومناطق أخرى بأفغانستان، إلا أنه لم ترد تقارير حول سقوط ضحايا حتى الآن.


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