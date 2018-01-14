زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب أفغانستان

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب أفغانستانالأحد، 14 يناير 2018 04:22 م
ريختر
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر مناطق فى أفغانستان اليوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن الزلزال وقع نحو الساعة الواحدة و49 دقيقة (بتوقيت أفغانستان).
ويقع مركز الزلزال فى مقاطعة (جورام) بولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان، وشعر به سكان العاصمة الأفعانية، كابول، ومناطق أخرى بأفغانستان، إلا أنه لم ترد تقارير حول سقوط ضحايا حتى الآن.
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