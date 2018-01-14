زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الفلبين

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الفلبينالأحد، 14 يناير 2018 06:50 م
ريختر
رويترز
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا قوته 5.1 درجة هز الفلبين اليوم الأحد على بعد نحو 40 ميلا جنوب غربى باتانجاس .
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع فى الساعة 1549 بتوقيت جرينتش على عمق 21.7 ميلا.
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