زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الفلبين





رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا قوته 5.1 درجة هز الفلبين اليوم الأحد على بعد نحو 40 ميلا جنوب غربى باتانجاس .

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع فى الساعة 1549 بتوقيت جرينتش على عمق 21.7 ميلا.