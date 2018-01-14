زحام مرورى أمام طيبة مول فى مدينة نصر بسبب كسر ماسورة مياه

زحام مرورى أمام طيبة مول فى مدينة نصر بسبب كسر ماسورة مياهالأحد، 14 يناير 2018 09:01 ص
كسر ماسورة-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أمام طيبة مول فى مدينة نصر للقادم من يوسف عباس اتجاه ميدان رابعة، وتم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة مياه، على الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
"غجرى" يستعين بــ7 من أقاربه للانتقام من خطيبته السابقة بالجيزة.. اقتحم منزلها وقتل شقيقها وشرع فى قتل شقيقتها.. والد الضحية: المتهم حاول اختطاف ابنتى ورصاصة فى الرأس أنهت حياة ابنى قبل ليلتين من حفل زفافه
أوسكار "صحافة المواطن" للجهات الأكثر استجابة لشكاوى قراء "اليوم السابع".. الصرف الصحى بالقاهرة فى المقدمة للعام الثانى.. "مياه الشرب" فى المركز الثانى.. الصحة والكهرباء أفضل الوزارات.. والجيزة أفضل المحافظات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة