زحام مرورى أمام طيبة مول فى مدينة نصر بسبب كسر ماسورة مياه





كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أمام طيبة مول فى مدينة نصر للقادم من يوسف عباس اتجاه ميدان رابعة، وتم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة مياه، على الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.