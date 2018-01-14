زحام مرورى أعلى محور الأوتوستراد بسبب تعطل سيارة نقل محملة بالأسمنت





كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور الأوتوستراد، بسبب تعطل سيارة نقل محملة أسمنت فى طريق الأتوستراد، بالقرب من شارع النصر، ومنطقة صقر قريش، انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب السيارة المعطلة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا بوجود سيارة نقل معطلة أعلى محور الأوتوستراد، انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.