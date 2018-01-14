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سنكون معها قلبا وقالبا لبناء القطاع..

رجل الأعمال كامل أبو على: وزيرة السياحة الجديدة "ست عبقرية " سنقف معها

الأحد، 14 يناير 2018 02:32 م
رجل الأعمال كامل أبو على: وزيرة السياحة الجديدة "ست عبقرية " سنقف معها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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قال رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر ، إن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة ، ستعقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين اليوم الأحد، للاستماع لآراء أهل المهنة والخبرة ، وأهم القضايا العالقة التى يجب حلها فورا ، لعودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية خلال عام 2018.

وأضاف " رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن جميع المستثمرين معها قلبا وقالبا، لبناء صناعة السياحة لازدهار الاقتصاد القومى، معربا عن تفاؤله بتولى " المشاط " الحقيبة الوزارية خلفا لـ يحيى راشد وزير السياحة السابق،  ووصف أبوعلى الوزيرة الجديدة بـ " ست عبقرية" تذكرنا بالوزير فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق كان مصرفى واقتصادى، وكان خارج القطاع ووضع استراتيجية التنمية السياحة ونجح فى إدارتها.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تعقد اجتماعا مغلقا مع 10 من كبار مستثمرى قطاع السياحة، مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، للاستماع لأراء الخبراء وكيفية النهوض بالقطاع السياحى خلال الفترة المقبلة، بعد ساعات قليلة من موافقة البرلمان على التعديلات الوزارية التى شملت حقيبة السياحة.

من المقرر أن يشارك فى الاجتماع عدد من المستثمرين من بينهم كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر ، حسام الشاعر نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر ، رجل الأعمال حامد الشيتى، وسيدة الأعمال نورا على ورئيس اتحاد الغرف السياحية سابقا، رجل الأعمال أشرف شيحة، والمستثمر السياحى ناصر عبد اللطيف ، ونادر هشام على عضو المجلس الأعلى للسياحة، ورجل الأعمال عماد عزيز، والمستثمر السياحى أحمد الوصيف.

 


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