رئيس وزراء فلسطين يستقبل الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب





رام الله (أ ش أ)

استقبل رئيس الوزراء وزير الداخلية الفلسطينى رامى الحمد الله، اليوم الأحد فى رام الله، الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب اللواء أحمد الربعى.

كان ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، والمساعد الأمنى لوزير الداخلية اللواء محمد الجبريني، ورئيس وحدة العلاقات العربية والدولية العقيد محمود صلاح الدين.

وبحث رئيس الوزراء مع الأمين العام المساعد عدداً من القضايا المتعلقة بأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته القادمة.

وأعرب الحمد لله عن ارتياحه "للجهود التى يبذلها المجلس لتحقيق التعاون الأمنى المنشود بين جميع أعضائه بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية".

وسلم اللواء الربعى رئيس الوزراء خلال اللقاء دعوة للمشاركة فى اجتماعات الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.