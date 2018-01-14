رئيس جامعة الأزهر: مشاركون من 86 دولة يلبون دعوة الأزهر لمؤتمر نصرة القدس





لؤى على

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وعضو اللجنه التنظيمية العليا للمؤتمر اليوم الأحد، أن مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل، يحظى بحضور غير مسبوق، حيث يشارك ممثلون من 86 دولة من مختلف قارات العالم، في جلسات المؤتمر التي تعقد على مدار يومين، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

وشدد د.المحرصاوي على أن الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حرص على تأمين أوسع مشاركة فعالة في جلسات المؤتمر، بما يسلط الضوء على مختلف جوانب قضية القدس، ويبلور توصيات ونتائج تدعم صمود المقدسيين في وجه مخططات التهويد والتهجير.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن عقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لجهود الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم مؤسسة الرئاسة للمؤتمر وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وفي القلب منها القدس الشريف.