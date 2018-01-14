رئيس جامعة أسوان يلتقى الطلاب الوافدين من دولة الكويت

التقى اليوم الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان بوفود الطلاب والدارسين الوافدين من دولة الكويت الشقيق، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالعزيز طنطاوى، عميد معهد البحوث والدراسات العليا ودول حوض النيل والدكتور ماهر إبراهيم، وكيل المعهد، والدكتور محمد شوقى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهره و أعضاء هيئة التدريس بالمعهد

وأكد رئيس جامعة أسوان - فى تصريحات صحفية خلال اللقاء - على أهمية معهد الدراسات الإفريقية وموقعة الجغرافى بجامعة أسوان والمحافظة التى تمثل البوابة الجنوبية للقارة أفريقيا التى تعد بكرا ووجود المعهد بمختلف تخصصاته يحقق التكامل والتنمية فى مختلف المجالات والعمل على استغلال الموارد بالقارة السمراء.

وأضاف الدكتور غلاب أن جامعة أسوان تخدم أبناء القارة الإفريقية ولا يقتصر دورها على أبناء محافظات الصعيد فحسب بل أبناء الجامعات العربية من مختلف الدول العربية ومنها دولة الكويت الشقيق الذى بلغ عددهم 90 دارس بمعهد الدراسات الإفريقية، وعلى مستوى الجامعة 350 دارسا ودارسة بالدراسات العليا ما بين ماجستير ودكتوراة الذين يمثلون سفراء لجامعة أسوان فى مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس الجامعة ان الجامعة أسوان بها العديد من التخصصات التى تخدم بها المحافظة واستقبلت الجامعة الطلاب الوافدين بمختلف الكليات ومنها كلية الحقوق وكلية التربية الرياضية وكلية التربية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية وذلك فى إطار المجهودات التى قامت بها إدارة الجامعة من خلال توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد مشاركة جامعة أسوان فى العديد من المؤتمرات بالكويت وداخل مصر لوضع جامعة أسوان على خريطة الطلاب الوافدين وتشجيع السياحة التعليمية، خاصة أن محافظة أسوان تمثل مشتى عالمى وعاصمة للثقافة والاقتصاد.