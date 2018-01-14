رئيس المعارضة القطرية: لا صحة لشائعات احتجاز الشيخ عبدالله بن على

رئيس المعارضة القطرية: لا صحة لشائعات احتجاز الشيخ عبدالله بن علىالأحد، 14 يناير 2018 08:14 م
سلطان بن سحيم
كتب آسر أحمد
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نفى سلطان سحيم آل ثانى، رئيس المعارضة القطرية، شائعة احتجاز الشيخ عبد الله بن على آل ثانى، التى تداولت بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأفادت باحتجازه جبرياً.
وكتب رئيس المعارضة القطرية، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: "الفيديو المثار والذي يظهر فيه الشيخ عبد الله بن على قديم وقبل أن ينشأ حسابه على تويتر ونعلم الظروف التي دعته لقوله آنذاك، ونطمئن الجميع بسلامته وسينشر الشيخ عبد الله رسميا عبر حسابه ما يؤكد ذلك".
تغريدة سلطان بن سحيم
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