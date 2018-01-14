رئيس القابضة للنقل: تحويل 10 شركات خاسرة إلى رابحة بنهاية العام الجارى





كتب عبد الحليم سالم

قال اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يسعى إلى تحويل 10 شركات تابعة للقابضة تحت قانون 159 إلى شركات رابحة بنهاية العام المالى الجارى.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه خلال 6 أشهر، سيتم تنفيذ مشروع تطوير 15 فدانا بواقعة بين محرم بك وسموحة بالإسكندرية، بالتنسيق مع نادى سبورتنج، لإنشاء مجمع رياضى متكامل ومول ومشروعات تجارية بعد تعديلات قانون الرياضة، الذى سمح للأندية تأسيس شركات استثمارية.

وقال يوسف إن كل الشركات شهدت طفرة كبيرة، لافتا أن تحقيق شركة الاسكندرية للحاويات أرباح تخطت 2 مليار جنيه، جاء من خلال تحديث الآلات والمعدات وشراء 3 أوناش بنصف مليار جنيه.

وحول الاستثمارات الجديدة التى سيتم ضخها، قال محمد يوسف، إنه سيتم ضخ 1.3 مليار جنيه استثمارات جديدة فى الشركات، نظرا لتوقف ضخ استثمارات فيها منذ سنوات نتيجة سياسة الخصخصة، إلا أن الوضع حاليا تغير، ولن يكون هناك بيع لأى شركة.