video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس القابضة للنقل: تحويل 10 شركات خاسرة إلى رابحة بنهاية العام الجارى

الأحد، 14 يناير 2018 05:11 م
رئيس القابضة للنقل: تحويل 10 شركات خاسرة إلى رابحة بنهاية العام الجارى اللواء محمد يوسف


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يسعى إلى تحويل 10 شركات تابعة للقابضة تحت قانون 159 إلى شركات رابحة بنهاية العام المالى الجارى.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه خلال 6 أشهر، سيتم تنفيذ مشروع تطوير 15 فدانا بواقعة بين محرم بك وسموحة بالإسكندرية، بالتنسيق مع نادى سبورتنج، لإنشاء مجمع رياضى متكامل ومول ومشروعات تجارية بعد تعديلات قانون الرياضة، الذى سمح للأندية تأسيس شركات استثمارية.

وقال يوسف إن كل الشركات شهدت طفرة كبيرة، لافتا أن تحقيق شركة الاسكندرية للحاويات أرباح تخطت 2 مليار جنيه، جاء من خلال تحديث الآلات والمعدات وشراء 3 أوناش بنصف مليار جنيه.

وحول الاستثمارات الجديدة التى سيتم ضخها، قال محمد يوسف، إنه سيتم ضخ 1.3 مليار جنيه استثمارات جديدة فى الشركات، نظرا لتوقف ضخ استثمارات فيها منذ سنوات نتيجة سياسة الخصخصة، إلا أن الوضع حاليا تغير، ولن يكون هناك بيع لأى شركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قناة السويس تخصص 100 فدان للقابضة للنقل لإنشاء محطة لوجستيات (صور)

القابضة للنقل البحرى

اللواء محمد يوسف

ارباح النقل البحرى

قطاع الاعمال العام



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة