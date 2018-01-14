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الأحد، 14 يناير 2018 03:33 م
خالد صلاح
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رئيس القابضة للتأمين: خطة لبناء أبراج سكنية وإدارية فى أرض السواح (صور)

الأحد، 14 يناير 2018 01:06 م
رئيس القابضة للتأمين: خطة لبناء أبراج سكنية وإدارية فى أرض السواح (صور) اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل لدالبحرى والبرى


كتب عبد الحليم سالم تصوير خالد كامل
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وقعت شركة أعمال النقل التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، مع شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة للقابضة للتأمين، اتفاقا لإنهاء النزاع مقابل حصول شركة أعمال النقل على 100 مليون جنيه مقابل إخلاء الأرض وسداد 10 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع عن السنوات السابقة بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه تعويض عن المبانى المقامة على الأرض.

 

وأنهت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة القابضة للتأمين نزاعا استمر 24 عاما من التقاضى وتم الإعلان عن اتفاق ودى لاستغلال أرض تبلغ مساحتها 32 ألف متر مربع بالإسكندرية كانت تحت حيازة شركة أعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل وتخضع للقانون 159.

 

وأكد اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن المبلغ المتبقى لشركة أعمال النقل سيتم توجيهها لاستثمارات فى الشركة لدعم نشاطها فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن شركة أعمال النقل مباعة لاتحاد العمال المساهمين غير أن أسهمها بالكامل مرهونة للقابضة للنقل وعليه فإنها تحت الإدارة الكاملة للشركة القابضة رغم تبعيتها للقانون ١٥٩

 

ومن جانبه، أكد محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين أن الأرض سيتم استغلالها لإقامة مشروع كبير غير أن هذا الأمر مرهون بموافقات محافظة القاهرة ،على النشاط المزمع انشاؤه فى الارض وشدد يوسف على أن استغلال الاصول الغير مستغلة استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام ولكن احيانا نواجه بعض المشكلات بشأن نزاعات على بعض تلك الأصول.

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

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