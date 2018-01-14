رئيس الفلبين ينفى اعتزامه تمديد فترة رئاسته أو إلغاء انتخابات العام القادم

رئيس الفلبين ينفى اعتزامه تمديد فترة رئاسته أو إلغاء انتخابات العام القادمالأحد، 14 يناير 2018 08:02 م
رودريجو ديوتيرتى
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نفى الرئيس الفلبينى رودريجو ديوتيرتى اليوم اعتزامه تمديد فترة رئاسته، التى تبلغ 6 أعوام، أو إلغاء الانتخابات العامة التى من المقرر أن تجرى العام القادم .
وقال الرئيس ديوتيرت - ف تصريح صحفى - "لا أعتزام تمديد فترة الرئاسة التى تنتهى عام 2022 أو إلغاء الانتخابات العامة التى سوف تجرى فى البلاد فى العام المقبل"، مؤكدا عزمه على المضى فى حملته الرامية لمكافحة تجارة المخدرات فى الفلبين.
وذكر راديو (صوت أمريكا) - الذى أورد النبأ فى نشرته الليلة - أن الرئيس الفلبينى يسعى إلى إدماج مجلسى النواب والشيوخ فى مجلس واحد من أجل تسريع وتيرة إصدار القوانين فى الفلبين .
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