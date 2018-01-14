دايلى بيست: "فتيات الليل" أسقطن حكومات وساعدن فى الفوز بحروب





كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع "دايلى بيست" الأمريكى إن البغاء، الذى يوصف بأنه أقدم مهنة فى العالم، يبدو أكثر تأثيرا مما يعتقد المرء، ففتيات الليل لم يكن فقط سببا لإلهام فنانين وشعراء، ، إلا أنهن أسقطن حكومات وساعدن فى الفوز بحروب.

ويقول الموقع فى تقرير له إن العاهرات وبدخولهن لغرف النوم، كن جاسوسات محتملات. فخلال الحرب العالمية الثانى درب الاتحاد السوفيتى عميلات فى "فخاخ العسل" على أمل أن يسفر الحب والابتزاز عن الحصول على معلومات حساسة. ففى الخمسينيات. أرسلت ألمانيا الشرقية أسطول من "جواسيس روميو" لإغواء نساء ألمانيا الغربية الوحيدات، وكانوا فاعلين حتى أن ألمانيا الشرقية كان لها جواسيس داخل الناتو ومنهم من عمل سكريترا فى مكتب مستشار ألمانيا الغربية هلموت شميدت.

وفى عام 2009، وزع جهاز المخابرات البريطانية الداخلية MI5 مذكرة إلى المصرفيين والموولين يحذرهم من أن أجهزة الاستخبارات الصينية كانت تحاول زراعة علاقات من أجل الضغط على الأفراد للتعاون معهم.

ومن أشهر الجاسوسات فى هذا النطاق الهولندية مارجريتا جريتويدا كاكليود، المعروفة بالراقصة الغريبة، والمومس "ماتا هارى"، وتم إعدامها على يد الفرنسيين فى عام 1917 لعملها كجاسوس مزدوج للألمان.