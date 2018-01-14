خالد صلاح وعمرو الكحكى يقدمان "استوديو تحليلى" حول التعديل الوزارى بـ"آخر النهار"





يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ومعه الإعلامى عمرو الكحكى، فى برنامجهما آخر النهار، الليلة، ثلاثة من كبار الكتاب الصحفيين، فى استوديو تحليلى حول التعديل الوزارى.

ويحل محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمد صلاح، مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية بالقاهرة، ضيوفا على البرنامج المذاع فى تمام الساعة 8 على قناة "النهار one"، حيث يقدمون وجهة نظرهم حول التعديل الوزارى والأسباب التى كانت وراء إجراء هذا التعديل.

ويناقش خالد صلاح وعمرو الكحكى ضيوفهما بالبرنامج حول رؤيتهم عما يطلبه الشارع المصرى، والرأى العام من الوزراء الجدد، والملفات التى ستكون بانتظارهم فى تلك الفترة الهامة قبيل الانتخابات الرئاسية، وأهم الخطوات العاجلة المطلوب اتخاذها من الحكومة الجديدة.