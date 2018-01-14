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خالد بدوى وزير قطاع اﻷعمال يتولى تنفيذ برنامج الحكومة حول طروحات البورصة

الأحد، 14 يناير 2018 03:14 م
خالد بدوى وزير قطاع اﻷعمال يتولى تنفيذ برنامج الحكومة حول طروحات البورصة أرشيفية


كتب- عبد الحليم سالم
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شمل التغيير الوزارى المحدود الذى وافق عليه البرلمان اليوم، اﻷحد، 4 حقائب وزارية، منها وزارة قطاع اﻷعمال العام، التى سيتولاها خالد بدوى، خلفا للوزير أشرف الشرقاوى.
 
والوزير خالد محمد على بدوى من مواليد 1961، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، وشغل مناصب تنفيذية وقيادية محلية ودولية ولديه خبرة كبيرة فى مجال الاستثمار وهيكلة الشركات، ومن المناصب التى تقلدها وزير قطاع الأعمال خالد بدوى منصب الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، الذى عُين فيه منذ مايو الماضى وحتى الآن.
 
 
 
كما شغل خالد بدوى أيضا منصب العضو المنتدب لشركة أزاكو إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات.
 
 
وأفاد محللون بإن اختيار بدوى يناسب المرحلة الجديدة، التى من أهدافها طرح بعض الشركات الرابحة ضمن خطة الحكومة فى برنامج الطروحات لما له من خبرة كبيرة فى إدارة الشركات القابضة وإدارة اﻷوراق المالية والتعامل مع البورصات العالمية. 
 
 
 
كان مجلس النواب، قد وافق على التعديل الوزارى، الذى شمل حقائب التنمية المحلية والثقافة والسياحة وقطاع الإعمال، وتعيين نائبين لوزيرى "الصحة والإسكان".
 

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وزير قطاع الاعمال

خالد بدوى

شركات قطاع الاعمال



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