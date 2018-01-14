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خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الاقتصاد اليابانى

الأحد، 14 يناير 2018 12:41 م
خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الاقتصاد اليابانى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز


الرياض (أ ش أ)
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، فى مكتبه بقصر اليمامة، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة اليابانى هيروشيجى سيكو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا -خلال اللقاء- مجالات الشراكة الفاعلة بين البلدين لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبى، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدنى.


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