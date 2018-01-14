حالة الطقس اليوم الأحد 14/1/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على كل الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .



حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على كل الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلا، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط شمالية غربية.



الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتُصبح دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام ومُتقلبًا ما بين غائم جزئي وغائم ويُتوقع هطول الأمطار على فترات في المناطق الشمالية من المملكة، قد تكون غزيرة ومُترافقة مع حدوث الرعد وتساقط البرَد خاصة في ساعات العصر.

في المناطق الوسطى، تكون الفرصة مُهيأة أحيانًا لبعض الزخات من الأمطار في بعض المناطق مع أجواء باردة وغائمة جُزئيًا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، وتعمل على اثارة الغبار والأتربة في مناطق البادية.



في خليج العقبة

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.



ليلاً:

يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا في عموم المناطق مع تشكل الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض بعد مُنتصف الليل فوق الجبال.

وتتهيأ الفرصة من جديد لهطول الأمطار في شمال ووسط المملكة في ساعات ما بعد مُنتصف الليل.

تكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.



الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئياً إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار مُتفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية في بعض المناطق.