video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جنوب أفريقيا تحتج لدى السفارة الأمريكية على تعليق لترامب حول المهاجرين

الأحد، 14 يناير 2018 03:07 م
جنوب أفريقيا تحتج لدى السفارة الأمريكية على تعليق لترامب حول المهاجرين ترامب - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

احتجت جنوب أفريقيا لدى السفارة الأمريكية فى بريتوريا على تصريح للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فيه أن بعض المهاجرين من أفريقيا وهايتى يأتون من دول "حثالة".

ووصفت وزارة الخارجية فى جنوب أفريقيا التصريح، الذى قالت مصادر أن ترامب أدلى به الأسبوع الماضى خلال اجتماع بشأن قانون خاص بالمهاجرين، بأنه "فج ومهين" وقالت أن نفى ترامب له فيما بعد ليس قاطعا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الأحد "العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبين بقية دول أفريقيا والولايات المتحدة يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل والتفاهم"، وأضافت أنها ستطلب من القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية غدا الاثنين أن يفسر تصريحات ترامب.

وواجه ترامب إدانات على نطاق واسع من العديد من الدول الأفريقية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب تصريحاته، واستدعت وزارة خارجية بتسوانا فى وقت سابق السفير الأمريكى للاحتجاج.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يصف مؤلف كتاب "نار وغضب" بالمختل عقليا

مقالات الصحف.. مكرم محمد أحمد يحلل إعلان داعش الحرب على حماس .. خالد منتصر يكشف سبل إنقاذ سفينة الإعلام .. جلال عارف يحذر من عنصرية ترامب .. عباس الطرابيلى يحلم بدراما تحيى أخلاق الحارة المصرية

بعد إساءته لـ"هايتى" والدول الأفريقية.. إعلام واشنطن يفتح النار على ترامب.. وينصبه "أول رئيس عنصرى" فى التاريخ الأمريكى.. نيويورك تايمز: يقضى على جهود الرؤساء السابقين لمحو "التاريخ القبيح".. وتؤكد: كاذب وجاهل

متظاهرون ينظمون احتجاجا ضد ترامب فى العاصمة السويسرية

ترامب يشعل الفتنة فى "داونينج ستريت".. الرئيس الأمريكى يلغى زيارته إلى لندن بعد عام "الجدل والتأجيل".. الخوف من الاحتجاجات أبرز الأسباب.. والخارجية تتهم المعارضة وعمدة العاصمة بـ"تقويض العلاقات" مع واشنطن

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

ترامب

امريكا

جنوب افريقيا

مهاجرين



لا تفوتك
ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة