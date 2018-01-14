جنوب أفريقيا تحتج لدى السفارة الأمريكية على تعليق لترامب حول المهاجرين





رويترز

احتجت جنوب أفريقيا لدى السفارة الأمريكية فى بريتوريا على تصريح للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فيه أن بعض المهاجرين من أفريقيا وهايتى يأتون من دول "حثالة".

ووصفت وزارة الخارجية فى جنوب أفريقيا التصريح، الذى قالت مصادر أن ترامب أدلى به الأسبوع الماضى خلال اجتماع بشأن قانون خاص بالمهاجرين، بأنه "فج ومهين" وقالت أن نفى ترامب له فيما بعد ليس قاطعا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الأحد "العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبين بقية دول أفريقيا والولايات المتحدة يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل والتفاهم"، وأضافت أنها ستطلب من القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية غدا الاثنين أن يفسر تصريحات ترامب.

وواجه ترامب إدانات على نطاق واسع من العديد من الدول الأفريقية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب تصريحاته، واستدعت وزارة خارجية بتسوانا فى وقت سابق السفير الأمريكى للاحتجاج.