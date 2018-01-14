"تموين بورسعيد" تضبط طن ونصف دقيق مدعم قبل استخدامه كعلف للماشية





بورسعيد- محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، مدير عام للمديرية، اليوم الأحد، من ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل استخدامه كعلف للماشية بالقابوطى.

ووجه "ثابت"، تعليماته لمجدى الخضر، وكيل المديرية بالمحافظة، بتشكيل حملة بالتنسيق مع مباحث تموين بورسعيد برئاسة المقدم حسام صقر، وبالاشتراك مع مديرية التموين ببورسعيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف دقيق مدعم قبل استخدامها كعلف للماشية بالقابوطى، وقيد المحضر برقم 3 أحوال، وتم التحفظ على الكمية، وتسليم المحضر لقسم الجنوب، وجار التحقيق.