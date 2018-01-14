تعليق عضوية صديقة زعيم حزب بريطانى بعد تصريحات عنصرية حول خطيبة الأمير هارى

كتبت رباب فتحى



قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن عضوية "حبيبة" زعيم حزب استقلال بريطانيا هنرى بولتون، فى الحزب نفسه تم تعليقها بعد تقارير أفادت بإصدارها تعليقات عنصرية حول ميجان ماركل، خطيبة الأمير هارى.

وأضافت الصحيفة أن جو مارنى، 25 عاما، أرسلت سلسلة من الرسائل إلى صديقة علقت فيها تعليقات مسيئة للغاية عن ماركل وعن السود.

وقالت مارنى فى تصريح لصحيفة "ميل أون صنداى" أنها اعتذرت عن "اللغة الصادمة" التى استخدمتها فى الرسائل، ولكنها أشارت إلى أن المحتوى "أُخذ خارج سياقه".

وأضافت "تليجراف" أن بولتون البالغ من العمر 54 عاما، والذى يتم التحقيق فى علاقته مع مارنى (25 عاما) من قبل الحزب، أكد اليوم أن جو تم تعلق عضويتها "فور تلقى هذه المعلومة".

وأرسل رئيس حزب استقلال بريطانيا الرسالة ردا على عضو شاب فى الحزب والذى حثه على استدعاء مارنى علنا لإزالة عضويتها.

وفى سلسلة من الرسائل التى قيل إن مارنى أرسلتها لصديقتها، وصفت ماركل بأنها "من العامة" ولديها "عقل صغير".

كما قالت إن ماركل "سوف تضر عائلتنا المالكة".

وعندما ردت عليها صديقتها بأن تعليقاتها "عنصرية"، قالت لها مارنى "وما المشكلة".

وطالب بيتر ويتل، رئيس وفد الحزب فى جمعية لندن، بطرد مارنى بسبب "التصريحات المخزية".

جاء ذلك فى الوقت الذى يواجه بولتون تحقيقا حول حياته الخاصة من قبل مسئولين فى الحزب، بعد أن أعلن علاقته بمارنى فى مستهل يناير الجارى