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تعرف على الأختام الجديدة للمجازر فى اليوم الأول لتطبيقها × 11 معلومة (صور)

الأحد، 14 يناير 2018 11:16 ص
تعرف على الأختام الجديدة للمجازر فى اليوم الأول لتطبيقها × 11 معلومة (صور) المجزر الآلى فى البساتين


كتب عز النوبى
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تبدأ اليوم الأحد جميع المجازر الحكومية والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية بتطبيق القرار رقم 1088 لسنة 2017 ، فى استخدام الأختام الجديدة (البصمة)، حيث من المقرر أن يتم تشغيل الأختام الجديدة بـ"البصمة الجديدة" لجميع مجازر لحوم الحيوانات بالمحافظات.

"اليوم السابع" .. يرصد عدة معلومات عن الأختام بـ"البصمة الجديدة" للمجازر.

 

1.الأختام الجديدة بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة، للحد من التلاعب.

2.اعتماد منظومة جديدة لتطوير المجازر، لوصول اللحوم بشكل آمن إلى المستهلك، لمنع الغش.

3.سيتم تطبيقها فى 497  مجزرا حكوميا للحفاظ على الصحة العامة.

4.لجان بيطرية متخصصة تتابع مجزرى البساتين والمنيب اللذين يستحوذان على 45% من إجمالى المذبوحات.

5. ختم اللحوم البلدية باللون الأحمر، وختم العجول الواردة بغرض الذبيح الفورى بالمادة البنفسجى.

6.يحتوى كل ختم على 5 قطع تضم التاريخ، المحافظة، الرقم الكودى، والرمز، منها 3 قطع متغيرة وهى الرقم الكودى والتاريخ والرمز.

7. هناك 9 أنواع من الأختام "بحد أدنى" لكل مجزر عبارة عن "أبقار كبير وصغير، جاموس كبير وصغير، جمال كبير وصغير، أغنام كبير وصغير، ماعز.

8. تحوى علبة الختم 14 قطعة غيار للختم، تضمن عدم التزوير والتلاعب فى الأختام.

9.كل ختم سيكون بحوزة وعهدة الطبيب البيطرى المسئول عن منح تصاريح الذبح فى المجزر، منعًا لسرقته أو تقليده.

10. توزيع منشور على جميع المجازر لمعرفة الأطباء كيفية تشغيل الأختام الجديدة.

11.  تتنوع أشكال الاختام ما بين الدائرى والمربع والمستطيل، حسب نوع الذبيحة، حيث تم تحديث أختام المجازر بحسب احتياجات كل مجزر.

 

اختام اللحوم الجديدة
اختام اللحوم الجديدة

 

الختم المربع للحوم البلدية الكبيرة
الختم المربع للحوم البلدية الكبيرة

 

الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة
الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة

 

تغير اختام اللحوم
تغير اختام اللحوم

 

ختم مستدير
ختم مستدير

 


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اختام المجازر

البصمة الجديدة

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