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تعرف على إجراءات التصويت للوافدين من المحافظات بانتخابات الرئاسة 2018

الأحد، 14 يناير 2018 09:25 ص
تعرف على إجراءات التصويت للوافدين من المحافظات بانتخابات الرئاسة 2018 صورة أرشيفية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات


كتب محمد صبحى
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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم - فى قرارها رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018 - الإجراءات والضوابط التى يجب اتخاذها للوافدين ليتمكنوا من التصويت فى انتخابات الرئاسة.

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، فإنه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.

واشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن يكون إبداء الرغبة لمرة واحدة ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، ويدون الموظف المختص بيانات الناخب بعد التحقق من شخصيته على النموذج المعد لذلك ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل باستخدام القارئ الالكترونى ويتم التصديق على توقيع الناخب بغير رسوم.

ومن ضمن الإجراءات أن يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة للتولى إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم التالى لتاريخ ورودها.

ويكون إدلاء الناخب بصوته أمام إحدى اللجان الفرعية التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وللناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته من خلال الموقع الاكلترونى للهيئة الوطنية للانتخابات أو بالوسائل التى تعلن عنها الهيئة، ويقتصر أثر التسجيل المشار إليه على اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية 2018 فقط . 


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