تعرف على آخر قرار لمحافظ المنوفية قبل القبض عليه





المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

جاء آخر قرار أصدره الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أمس بإيقاف مدير التنظيم واثنين آخرين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر، لإصدارهم ترخيص لأحد المواطنين بالخطأ، مع التشديد بسرعة إزالة الجزء المخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الموجودة بالترخيص.

جاء ذلك بناء على تقرير إدارات التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط العمرانى بالديوان العام، والتى تفيد قيام المذكورين بإصدار ترخيص بالخطأ لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون ومحاولة غلق شارع موجود على الطبيعة بناحية عزبة العطار بمركز الباجور، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد الإدارى بكل صوره، والضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين.

وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والذى ستتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.