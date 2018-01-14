تركيا: تدريب أمريكا لوحدات حماية الشعب بسوريا غير مقبول

تركيا: تدريب أمريكا لوحدات حماية الشعب بسوريا غير مقبولالأحد، 14 يناير 2018 07:33 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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شجب متحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب إردوغان اليوم الأحد جهود التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتدريب قوة أمنية حدودية فى شمال سوريا تضم مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية ووصف الخطوة بأنها مثيرة للقلق وغير مقبولة.
وأضاف المتحدث إبراهيم كالين "تتخذ الولايات المتحدة خطوات مثيرة للقلق لإضفاء الشرعية على هذا التنظيم ليبقى دائما فى المنطقة" بدلا من أن توقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية نزولا على طلب أنقرة. وقال "هذا أمر لا يمكن القبول به".
وتابع كالين أن تركيا "ستواصل قتالها لأى تنظيم إرهابى بغض النظر عن اسمه وشكله داخل وخارج حدودها".
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