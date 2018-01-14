ترامب يرد على تسجيلات وول ستريت جورنال بشأن كوريا الشمالية





كتبت مريم بدر الدين

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صحيفة وول ستريت جورنال، بعد تلفيقها تصريحات له بشأن علاقته مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال زورا أن قلت لهم "لدى علاقة جيدة مع كيم جونج أون" (من كوريا الشمالية). ومن الواضح أننى لم أقل ذلك، قلت: "سأكون على علاقة جيدة مع كيم جونغ أون" فرقا كبيرا".



ترامب

ونفى البيت الأبيض بل وصحح تصريحا نسب إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقول فيه إنه على علاقة جيدة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون.

وكانت صحيفة وول ستريت جرنال نقلت عن ترامب قوله فى مقابلة الخميس: "أقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونج أون"، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز قالت إن الجملة التى نقلتها الصحيفة وتوحى بإن كيم وترامب على اتصال، كانت شرطية.

ونشر البيت الأبيض والصحيفة كل على حدة تسجيلا للجملة التى قالها ترامب أثناء المقابلة، ويبدو أن البيت الأبيض محق فى نفيه مع أن الفارق فى اللفظ بين الكلمتين ليس كبيرا، وقالت ساندرز فى تغريدتها أن وول ستريت جرنال ما زالت تنشر أخبارا كاذبة - تصريحا محورا للرئيس".