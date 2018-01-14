ترامب: لا مزيد من تأشيرات "اللوترى".. أمريكا أولا





كتبت مريم بدر الدين

حاول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تبرير تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الهجرة، مؤكدا أنه يريد أن يأتى إلى بلاده من يجعلها قوية وكبيرة مرة أخرى.

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" أنا كرئيس أريد أن يأتى إلى البلاد الذي يساعدنا على أن تصبح قوية وكبيرة، لا مزيد من اللوترى.. أمريكا أولا".



دونالد ترامب

وطالب سفراء 54 دولة افريقية بالامم المتحدة، يوم الجمعة فى بيان شديد اللهجة، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بـ"التراجع" و"الاعتذار" بعد تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل اعلام وتضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة ووصَفَ فيها بلدان المصدر بأنها "حثالة".