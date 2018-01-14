ترامب: برنامج " داكا" لحماية المهاجرين صغار السن "ميت على الأرجح"الأحد، 14 يناير 2018 05:09 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد إن برنامجا يحمى المهاجرين صغار السن الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع والديهم سيتوقف على الأرجح.
كان ترامب ذكر أنه سينهى برنامج الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين (داكا).
وقضت محكمة أمريكية يوم الثلاثاء ببقاء البرنامج ساريا لحين الفصل فى طعون قضائية أمام محاكم متعددة.
وكتب ترامب على تويتر يقول "داكا ميت على الأرجح لأن الديمقراطيين لا يريدونه حقا. هم فقط يريدون الحديث وأخذ أموال يحتاج إليها جيشنا بشدة".
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