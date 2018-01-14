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تدريبات عسكرية عراقية أمريكية مشتركة للإخلاء الطبى الجوى

الأحد، 14 يناير 2018 02:46 م
تدريبات عسكرية عراقية أمريكية مشتركة للإخلاء الطبى الجوى الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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شاركت وحدات من الجيشين العراقى والأمريكى فى تدريبات مشتركة لتحسين تقنيات وإجراءات الإخلاء الطبى الجوى.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، أن وحدات الجيش العراقى انخرطت مع نظيرتها من الجيش الأمريكى فى تدريبات على تقنيات وإجراءات الإخلاء الطبى الجوى لإنقاذ حياة الجنود الجرحى.

وأوضح البيان أن التدريبات تنطوى على عدة أمور منها التدريب الطبى، والمهارات القتالية، والقدرة على الطيران بالطائرات المروحية أثناء العمليات القتالية..مشيرا إلى أن بناء قدرات فرق الإخلاء الطبى الجوى من شأنها المساعدة على إنقاذ حياة الجنود الجرحى، كما أنه يرفع معنويات الجنود ويمنحهم الثقة والطمأنينة بأنهم إذا أصيبوا بجراح فهم بأيد أمينة لن تألو جهدا من أجل إنقاذ حياتهم.


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