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"تحيا مصر" يحتفل بالعيد القومى لأسوان باستكمال مشروعات بـ354 مليون جنيه

الأحد، 14 يناير 2018 07:03 م
"تحيا مصر" يحتفل بالعيد القومى لأسوان باستكمال مشروعات بـ354 مليون جنيه محافظ أسوان


أسوان ندى سليم
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ينظم صندوق تحيا مصر، غدا الاثنين احتفالية بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسوان، وذلك بحضور اللواء مجدى حجازى، المحافظ وعدد من القيادات. 

وتتضمن الاحتفالية توزيع الأضاحى المهداة من البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية مجانا على المستفيدين، فضلا عن انطلاق المسح الطبى للكشف عن مرضى فيروس سى لعدد 25 ألف طالب بجامعة أسوان. 

كما تتضمن الاحتفالية عرض إنجاز صندوق تحيا مصر بالمحافظة، والمشروعات الجارى تنفيذها بتكلفة 354 مليون جنيه، حيث سيتم الإعلان عن استكمال عدد من المشروعات العاجلة وأهمها مشروع الريف المصرى الجديد بقرية الأعقاب، ومشروع رفع كفاءة المنازل المتدهورة فى 126 قرية من القرى الأكثر احتياجا، حيث تم رفع كفاءة 306 منازل فى 8 محافظات، فضلا عن مشروع تشغيل وخلق فرص عمل للشباب من خلال توزيع سيارات نقل مبردة حمولة 1.5 طن للشباب. 

كما ساهم صندوق تحيا مصر فى دعم المرأة المعيلة بأسوان من خلال تمويل مشروعات بتكلفة 250 مليون جنيه يتم توجيهها على مستوى محافظات الجمهورية من خلال بنك ناصر اجتماعى.

 


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