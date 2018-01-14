تحصين 7289 رأس ماشية وأغنام ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الضأن بالدقهلية

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له اليوم، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم السيد المنجى، مدير مديرية الطب البيطري، بشأن حملات التحصين التي تمت خلال الشهر الجاري، واستهدفت تحصين 7289 من الأبقار والأغنام ضد الجلد العقدي وجدري الضأن، في إطار الحملة القومية لاستكمال التحصين.

وأشاد الشعراوي، بجهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة وتحقيقها تلك النتائج المبهرة ،وشدد المحافظ، على استمرار مراقبة المزارع والأسواق وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود أي حالات اشتباه وعقد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربيين لتعريفهم بأهمية التحصينات والأمراض الوبائية، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للدواجن ومختلف أنواع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض والعمل على تنمية الثروة الحيوانية.