تجديد حبس 8 متهمين فى قضية خلية "طلائع حسم" 15 يوما





كتب محمود نصر

جددت جهات التحقيق المختصة، حبس 8 من العناصر الإرهابية التابعة للتيار المسلح لجماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 676 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ"طلائع حسم" أحد الخلايا التابعة للحراك المسلح لتنظيم جماعة الإخوان .

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن، وحيازة أسلحة ومفرقعات.