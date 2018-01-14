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تجديد حبس موظف بأحد البنوك 15 يوما فى اتهامه باختلاس مليون جنيه

الأحد، 14 يناير 2018 10:44 م
تجديد حبس موظف بأحد البنوك 15 يوما فى اتهامه باختلاس مليون جنيه حبس -أرشيفية


كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الكلية، حبس موظف بأحد البنوك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس مليون جنيه، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية، كما طالبت المحكمة بسرعة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول الواقعة.

تحقيقات محمد حماد وكيل نيابة الدقى، وتحت إشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، كشفت ورود بلاغ من أحد البنوك إلى ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد باكتشافهم اختلاس مبلغ مليون جنيه من خزينة البنك، حيث إنه يوم 2 من شهر يناير الجارى وفى تمام الساعة 12 ظهرا،  ظهر على شاشات البنك وجود عجز فى الخزنة، وذلك أثناء محاولة أحد العملاء سحب مبلغ كبير.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم عمل جرد للخزينة، وتبين أنها كانت تحتوى على مليون و300 ألف جنيه، وتم اختلاس جزء كبير من المبلغ، واتهم مسؤلى البنك الموظف المسئول عن الخزينة بالاستيلاء على المبلغ، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بأن هناك عجزا حدث، ولكنه لم يستولى على شئ.

وأضافت التحقيقات، أن تحريات مباحث الأموال العامة جاءت لتؤكد بأن المتهم على مدار 8 أشهر اختلس المبلغ، حيث إنه كان يسحب كل مرة مبلغ قدره 20 ألف جنيه حتى يتمكن من الخروج به من البنك.


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